Faridabad News: बेरोजगारी से परेशान युवक ने फंदा लगाकर दी जान

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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। छांयसा क्षेत्र के रायपुर जंगल में मंगलवार सुबह युवक का शव पेड़ से लटका मिला। युवक ने पत्नी की चुनरी से फंदा लगाकर आत्महत्या की। खेतों की ओर जा रहे व्यक्ति ने पेड़ से शव लटका देखा तो पुलिस को सूचना दी।मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल भेज दिया। मृतक की पहचान बदरौला गांव निवासी 33 वर्षीय मनोज के रूप में हुई है। मनोज तिगांव गांव में किराये के मकान में पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। बताया गया है कि मंगलवार सुबह वह घर से निकला था। इसके बाद वह रायपुर के जंगल की ओर चला गया। कुछ समय बाद खेतों की तरफ जा रहे व्यक्ति की नजर पेड़ से लटके शव पर पड़ी। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद परिजनों को सूचना देकर मौके पर बुलाया गया।सब-इंस्पेक्टर सतीश कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि मनोज पिछले कुछ समय से बेरोजगारी को लेकर परेशान था। प्रथम दृष्टया बेरोजगारी के कारण मानसिक तनाव में यह कदम उठाने की बात सामने आ रही है। हालांकि, आत्महत्या के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस परिजनों से भी जानकारी जुटा रही है।