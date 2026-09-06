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फरीदाबाद की मिहिका ने ताइक्वांडो में जीता स्वर्ण पदक, रुहानिका को रजत

Vijay Singh Pundir

Updated Sun, 06 Sep 2026 12:08 PM IST Updated Sun, 06 Sep 2026 12:08 PM IST







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पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में फरीदाबाद की मिहिका शर्मा ने जीता स्वर्ण पदक जबकि रुहानिका ने रजत पदक पर कब्जा जमाया। ... और पढ़ें

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