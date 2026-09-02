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फरीदाबाद: चंदावली क्षेत्र में एक मेडिकल स्टोर का ताला खोलकर चोर करीब 30 हजार रुपये चोरी कर ले गए

लव कुमार शर्मा

Updated Wed, 02 Sep 2026 08:19 PM IST Updated Wed, 02 Sep 2026 08:19 PM IST







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फरीदाबाद। चंदावली क्षेत्र में एक मेडिकल स्टोर का ताला खोलकर चोर करीब 30 हजार रुपये चोरी कर ले गए। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ... और पढ़ें

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