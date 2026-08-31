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फरीदाबाद में जलभराव बना मुसीबत: बारिश के पानी से सर्विस रोड पर जाम, वाहन चालक परेशान

अनुज कुमार

Updated Mon, 31 Aug 2026 11:47 AM IST Updated Mon, 31 Aug 2026 11:47 AM IST







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फरीदाबाद सेक्टर 20बी अजरोंदा चौक के पास राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्विस रोड पर बारिश का पानी भर गया। जिसके कारण जाम लग गया। वाहन चालकों को परेशानी हुई। कई बार तो दो पहिया वाहन चालक यहां पर बने गड्ढे में गिर चुके हैं। ... और पढ़ें

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