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फरीदाबाद: गोंछी गांव में पानी को लेकर दो परिवारों में विवाद, एक पक्ष पर जानलेवा हमले का आरोप

पुष्पेंद्र सिंह

Updated Sun, 20 Sep 2026 03:00 PM IST Updated Sun, 20 Sep 2026 03:00 PM IST







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फरीदाबाद गोंछी गांव में टंकी से पानी निकलने पर दो परिवारों में हुआ विवाद एक परिवार के सदस्यों ने दूसरे परिवार के सदस्यों पर किया जान लेवा हमला घायल मनीष बीके नागरिक अस्पताल में उपचाराधीन जिसको काफी चोट लगी है उसको देखते हुए घायल मनीष को डॉक्टर ने रेफर कर दिया है लड़ाई झगड़े के कारण की जानकारी देती घायल मनीष की मां। ... और पढ़ें

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