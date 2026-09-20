फरीदाबाद : बीके अस्पताल की जमीन पर कब्जे की कोशिश, रातों रात खड़े किए गारे के पिलर

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फरीदाबाद : शहर के प्रमुख बीके अस्पताल की जमीन पर अज्ञात दबंगों द्वारा कब्जे का प्रयास किए जाने का मामला सामने आया है। अस्पताल परिसर से सटी एक एकड़ से अधिक भूमि पर कब्जे की मंशा से रातोंरात गारे से पीलर खड़े कर दिए गए। शनिवार सुबह अस्पताल प्रबंधन को इसकी जानकारी मिली तो अधिकारियों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) अलसुबह मौके पर पहुंचे और पुलिस को भी बुलाया गया।

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