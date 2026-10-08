फरीदाबाद: मां दुर्गा की प्रतिमाओं को तैयार करते कारीगर

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फरीदाबाद प्याली चौक के पास नवरात्रों की तैयारी को लेकर विभिन्न रंग रूपों में मां दुर्गा की प्रतिमाओं को तैयार करते कारीगर उनका कहना है कि अब की बार मां दुर्गा की प्रतिमाओं को विभिन्न अनोखे रंगों व मालाओं से सजाया गया है प्रतिमा श्रद्धालु की मांग के अनुसार बनाई व सजाई जाती है यहां पर बड़ी प्रतिमा ग्राहकों की मांग के अनुसार बनाई गई है।

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