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फरीदाबाद में कर्मचारियों की हड़ताल से दो दिन से बिजली गुल, एनआईटी-2 के लोगों ने बताई परेशानी

Rahul Kumar Tiwari

Updated Fri, 23 Oct 2026 05:11 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 05:11 PM IST







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फरीदाबाद में बिजली कर्मचारियों के हड़ताल के कारण जिले में पिछले दो दिनों से बिजली नहीं है। इसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एनआईटी दो के लोग अपनी परेशानी साझा करते हुए। ... और पढ़ें

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