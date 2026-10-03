{"_id":"6ac1195ffc8e3b3a7802a781","slug":"video-drunk-motorcyclist-rams-into-auto-rickshaw-in-faridabad-2026-10-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद: नशे में धुत बाइक चालक ने ऑटो में मारी टक्कर, 112 की गाड़ी से पहुंचाया गया अस्पताल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद के सेक्टर-52 में बीती रात करीब 1:30 बजे नशे में धुत बाइक चालक ने सामने से आ रहे ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके पैर में चोट लगने के साथ टूटने की सूचना है। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 112 की गाड़ी से घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया।

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