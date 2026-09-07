{"_id":"6a9e51504353ee9606030e7b","slug":"video-commuters-faced-inconvenience-due-to-a-traffic-jam-on-the-delhi-agra-highway-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद: दिल्ली-आगरा हाईवे पर 1 किलोमीटर तक रेंगता रहा ट्रैफिक, लोग परेशान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दिल्ली-आगरा हाईवे पर अजरौंदा फ्लाईओवर से लेकर बाटा मोड़ फ्लाईओवर के बीच सुबह से ही ट्रैफिक रेंग रहा है। इससे दफ्तर जाने वाले वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। बल्लभगढ़ से दिल्ली जाने वाली लेन पर अजरौंदा फ्लाईओवर के पास हाईवे की सर्विस रोड पर जलभराव और गडढों की वजह से ट्रैफिक रुक-रुक कर चल रहा है। वहीं हाईवे की मरम्मत के कारण भी वाहनों की रफ्तार थमी हुई है। सोमवार को सप्ताह का पहला कार्यदिवस होने की वजह से भी ट्रैफिक ज्यादा होने से भी समस्या गहरा गई है। ट्रैफिक रेंगने की यह समस्या पूरे दिन रहने की आशंका है। यहां से गुजर रहे बल्लभगढ़ निवासी प्रदीप गुप्ता ने बताया कि सुबह का व्यस्त समय रहता है। यहां सर्विस रोड पर बारिश के बाद फिर से जलभराव हो गया है। ट्रैफिक पुलिस और एनएचएआई (नेशनल हाईवे अथोरिटी ऑफ इंडिया) प्रबंधन को यहां पानी निकासी की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि ट्रैफिक जाम की समस्या न झेलनी पड़े।

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