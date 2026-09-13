{"_id":"6aa67aaad649cf564007e44d","slug":"video-candidates-in-faridabad-expressed-concern-after-the-cds-exam-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद: सीडीएस परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों की बढ़ी चिंता, बायोमेट्रिक नहीं होने पर जताया पेपर रद्द होने का डर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद: सीडीएस परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों की बढ़ी चिंता, बायोमेट्रिक नहीं होने पर जताया पेपर रद्द होने का डर

Rahul Kumar Tiwari

Updated Sun, 13 Sep 2026 03:57 PM IST Updated Sun, 13 Sep 2026 03:57 PM IST







Link Copied



फरीदाबाद के एनआईटी-3 स्थित मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सीडीएस परीक्षा देकर लौटे कुछ अभ्यर्थी बायोमेट्रिक नहीं होने से नाराज दिखे। उन्होंने स्कूल प्रिंसिपल से जानकारी मांगी, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर मायूस नजर आए। अभ्यर्थियों को डर है कि बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी नहीं होने से कहीं परीक्षा रद्द न हो जाए। ... और पढ़ें

विज्ञापन