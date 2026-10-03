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दवाओं से बीपी कंट्रोल न हो तो कराएं स्लीप एपनिया की जांच

Digvijay Singh

Updated Sat, 03 Oct 2026 11:05 PM IST Updated Sat, 03 Oct 2026 11:05 PM IST







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दवाओं से बीपी कंट्रोल न हो तो कराएं स्लीप एपनिया की जांच, आजकल 40 साल से कम उम्र के लोगों में भी हाई बीपी की समस्या बढ़ रही है। ऐसे मरीजों में स्लीप एपनिया की जांच जरूरी। ... और पढ़ें

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