{"_id":"6aabab03cc7b18c83b0448a6","slug":"video-ballabgarh-youth-from-telangana-nabbed-with-82-bottles-of-liquor-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"जीआरपी ने दबोचा शराब तस्कर: तेल व्यापारी बनकर जा रहा था तेलंगाना, बल्लभगढ़ स्टेशन पर बैग से निकली 82 बोतलें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जीआरपी ने दबोचा शराब तस्कर: तेल व्यापारी बनकर जा रहा था तेलंगाना, बल्लभगढ़ स्टेशन पर बैग से निकली 82 बोतलें
रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान जीआरपी ने शराब तस्करी के आरोप में तेलंगाना के एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से तीन बैग में अलग-अलग तीन ब्रांड की 82 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुई हैं। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह सरसों के तेल का व्यापारी है और बैग में तेल लेकर तेलंगाना जा रहा है। संदेह होने पर जीआरपी ने उसके बैगों की जांच की तो उनमें शराब की बोतलें मिलीं।
जीआरपी के अनुसार 16 सितंबर को बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पर पुलिस टीम यात्रियों और सामान की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक युवक तीन बैग लेकर रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। पूछताछ में उसने अपना नाम जानू रजनीकांत निवासी भूपाल नगर, पेटी कुंडा, तेलंगाना बताया। उसने बताया कि वह सरसों के तेल का कारोबार करता है और तेल लेकर सिकंदराबाद जाने के लिए ट्रेन पकड़ने आया है।
पुलिस को युवक के जवाब और बैगों को लेकर संदेह हुआ। इसके बाद तीनों बैग खुलवाकर जांच की गई। बैगों में सरसों के तेल के बजाय अलग-अलग तीन ब्रांड की अंग्रेजी शराब की 82 बोतलें बरामद हुईं। पूछताछ में सामने आया कि शराब को सिकंदराबाद ले जाने की तैयारी थी। जीआरपी ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में नीमका जेल भेज दिया गया। जीआरपी अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि शराब कहां से लाई गई थी और इसे तेलंगाना में किसे सप्लाई किया जाना था।
गौरतलब है कि बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पर पिछले सप्ताह भी जीआरपी ने चेकिंग के दौरान 50 किलोग्राम गांजा बरामद किया था। लगातार हो रही बरामदगी के बाद स्टेशन पर निगरानी और चेकिंग को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।