{"_id":"6adb47d3340a84edba0374a2","slug":"video-artisans-from-delhi-arrived-at-surajkund-diwali-mela-with-terracotta-diyas-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"सूरजकुंड दिवाली मेला: दिल्ली से टेराकोटा के दीये लेकर पहुंचे कारीगर, खूब पसंद कर रहे लोग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सूरजकुंड दिवाली मेला: दिल्ली से टेराकोटा के दीये लेकर पहुंचे कारीगर, खूब पसंद कर रहे लोग

Rahul Kumar Tiwari

Updated Fri, 23 Oct 2026 05:11 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 05:11 PM IST







Link Copied



फरीदाबाद के सूरजकुंड दिवाली मेले में दिल्ली से कारीगर टेराकोटा के दीये लेकर पहुंचे हैं। मेले में इन दीयों को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। देखिए यह खास रिपोर्ट। ... और पढ़ें

विज्ञापन