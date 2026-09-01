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असामाजिक तत्वों ने फरीदाबाद में कूड़े में लगाई आग, लोगों को हुई परेशानी

Vijay Singh Pundir

Updated Tue, 01 Sep 2026 01:06 PM IST Updated Tue, 01 Sep 2026 01:06 PM IST







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फरीदाबाद सेक्टर 8 में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर स्थित श्मशान घाट के पास आगरा नहर के किनारे पड़े कूड़े के देर में असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। आग लगने की वजह से आसपास रहने वाले लोगों को काफी परेशानी हुई। ... और पढ़ें

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