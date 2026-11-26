{"_id":"6b07fb3f55603b09220bdac4","slug":"video-22-year-old-youth-died-after-being-hit-by-an-unknown-vehicle-while-on-duty-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद: ड्यूटी जाते अज्ञात वाहन की टक्कर से 22 साल के युवक की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद सेक्टर 58 सड़क दुर्घटना में 22 वर्षीय दीपक त्रिवेदी की हुई मौत। मृतक दीपक सीकरी के पास एक कंपनी में नौकरी करता था और वह अपने माता-पिता के साथ यहां पर किराए पर रह रहा था कल शाम को वह मोटरसाइकिल पर ड्यूटी पर जा रहा था तभी अज्ञात वाहन ने उसकी टक्कर मारी जिसको लेकर दीपक की मौके पर ही मौत हो गई वहां आसपास के लोगों ने दीपक को बीके नागरिक अस्पताल में लेकर गए जहां पर डॉक्टर द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया वहां से परिवार वाले उसका शव लेकर ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में अस्पताल के शवगृह पर लेकर गए घटनाक्रम की जानकारी देते मृतक दीपक के पिता।

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