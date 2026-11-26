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संविधान दिवस के अवसर पर गुरुवार को फरीदाबाद पुलिस की ओर से पुलिस आयुक्त कार्यालय सेक्टर-21सी में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। पुलिस आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान के प्रति समर्पण, राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने की शपथ दिलाई।

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