जिम के पास न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की दुकान से 17 तरह की दवाएं जब्त, बिना लाइसेंस बिक रहे थे स्टेरॉयड और इंजेक्शन

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* ऑक्सीमेथोलोन, टेस्टोस्टेरोन, नैंड्रोलोन समेत कई एनाबॉलिक स्टेरॉयड बरामदफरीदाबाद। एनआईटी फरीदाबाद में न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की दुकान पर बिना वैध ड्रग लाइसेंस के एलोपैथिक दवाइयों का भंडारण और बिक्री किए जाने का मामला सामने आया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) और हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की संयुक्त टीम ने बुधवार शाम दुकान पर छापा मारकर एनाबॉलिक स्टेरॉयड और शरीर की मांसपेशियों व शारीरिक क्षमता बढ़ाने में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन सहित 17 प्रकार की एलोपैथिक दवाइयां जब्त की हैं। बरामद दवाइयों में कई प्रतिबंधित उपयोग वाली स्टेरॉयड श्रेणी की दवाएं शामिल हैं। दुकान संचालक दवाइयों के भंडारण और बिक्री के लिए वैध लाइसेंस तथा दवाइयों की खरीद से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।एफडीए के औषधि नियंत्रण अधिकारी संदीप गहलान की निगरानी में टीम ने एनआईटी Nutrition, 1C, शक्ति जिम के पास कार्रवाई की। यह जांच मानस पोर्टल पर 25 अगस्त को प्राप्त शिकायत के आधार पर की गई थी। शिकायत में दुकान पर स्टेरॉयड और शारीरिक प्रदर्शन क्षमता बढ़ाने वाली दवाइयों के भंडारण, बिक्री व वितरण की आशंका जताई गई थी।निरीक्षण के दौरान दुकान के प्रोपराइटर मुकुल कौशिक मौजूद मिले। दुकान में न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के साथ टैबलेट और इंजेक्शन के रूप में विभिन्न एलोपैथिक दवाइयां रखी मिलीं। टीम ने लाइसेंस और दवाइयों की खरीद से संबंधित दस्तावेज मांगे, लेकिन संचालक कोई वैध लाइसेंस या संतोषजनक दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दे सके।जब्त दवाइयों में ऑक्सीमेथोलोन टेस्टोस्टेरोन एनन्थेट, टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट, टेस्टोस्टेरोन के विभिन्न कॉम्बिनेशन, ड्रॉस्टानोलोन, बोल्डेनोन, मेथेनोलोन, नैंड्रोलोन और स्टैनोजोलोल समेत 17 प्रकार की दवाइयां शामिल हैं। टीम ने दवाइयों का विवरण तैयार कर उन्हें सील किया और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 22(1)(c) के तहत फॉर्म-16 के माध्यम से जब्त किया।एफडीए के अनुसार, जब्त दवाइयों को अभिरक्षा संबंधी आदेश के लिए सीजेएम फरीदाबाद की अदालत में पेश किया जाएगा। मामले में दवाइयों के खरीद स्रोत, आपूर्ति श्रृंखला और अन्य संलिप्त व्यक्तियों की भूमिका की जांच जारी है। विभाग ने जिम संचालकों और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट विक्रेताओं को बिना वैध औषधि लाइसेंस के एलोपैथिक व प्रिस्क्रिप्शन दवाइयों का भंडारण या बिक्री नहीं करने की चेतावनी दी है।