दिल्ली में धुएं का जानलेवा गुबार! AQI 400 पार, हवा में घुला जहर

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दिल्ली एनसीआर में दिवाली के जश्न के बाद देर रात हवा का स्तर बेहद खराब हो गया। दिल्ली में दिवाली की रात आतिशबाजी के बाद प्रदूषण ने गंभीर रूप ले लिया। पटाखों के धुएं से राजधानी के कई इलाकों में धुंध छा गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के रात एक बजे के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का एक्यूआई तीन सौ बहत्तर दर्ज किया गया।

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