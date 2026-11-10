Delhi NCR News: गोल मार्केट में फैली गंदगी से नाराजगी

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नई दिल्ली। गोल मार्केट में सफाई व्यवस्था ठीक नहीं होने से व्यापारी परेशान हैं। बाजार में जगह-जगह कूड़ा जमा होने और समय पर सफाई नहीं होने से दुकानदारों को दुर्गंध और गंदगी के बीच कारोबार करना पड़ रहा है। दुकानदार तनवीर ने बताया कि बाजार में आने वाले ग्राहकों को भी परेशानी होती है। व्यापारियों के मुताबिक, कूड़ा नियमित नहीं उठने से दुकानों के आसपास गंदगी फैल जाती है। इससे बाजार की छवि भी खराब हो रही है। दुकानदारों ने संबंधित एजेंसी से नियमित सफाई और समय पर कूड़ा उठाने की व्यवस्था कराने की मांग की है। दुकादारों ने बताया कि आसपास कूड़ा जमा रहता है। सफाई नियमित हो तो राहत मिले। वहीं ग्राहकों का कहना है कि खरीदारी के दौरान जगह-जगह गंदगी दिखाई देती है। बाजार में सफाई व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए।

संवाद न्यूज एजेंसी