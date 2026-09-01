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कोटद्वार: कोलहू नदी को पार करते समय दंपती व बच्ची तेज बहाव में बहे, पति को बचाया, मां-बेटी की तलाश जारी

Tue, 01 Sep 2026 03:39 PM IST
Alka Tyagi अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Tue, 01 Sep 2026 03:39 PM IST
सार

मां-बेटी की तलाश की जा रही है। कोटद्वार के भाबर क्षेत्र निवासी परिवार यूपी के बगनाला गांव से बाइक से वापस घर लौट रहे थे।

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Kotdwar News couple and their daughter were swept away by strong currents while crossing the Kolhu River
नदी में डूबे दंपती और बच्चे - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड सीमा पर कोलहू नदी को पार करते समय पति-पत्नी और गोद में बच्ची पानी के तेज बहाव में बह गई। लोगों की मदद से व्यक्ति को तो बचा लिया गया, लेकिन मां-बेटी नदी के तेज बहाव में बह गए।

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पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। मां-बेटी की तलाश की जा रही है। कोटद्वार के भाबर क्षेत्र निवासी परिवार यूपी के बगनाला गांव से बाइक से वापस घर लौट रहे थे।

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