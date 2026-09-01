कोटद्वार: कोलहू नदी को पार करते समय दंपती व बच्ची तेज बहाव में बहे, पति को बचाया, मां-बेटी की तलाश जारी
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Tue, 01 Sep 2026 03:39 PM IST
सार
मां-बेटी की तलाश की जा रही है। कोटद्वार के भाबर क्षेत्र निवासी परिवार यूपी के बगनाला गांव से बाइक से वापस घर लौट रहे थे।
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विस्तार
उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड सीमा पर कोलहू नदी को पार करते समय पति-पत्नी और गोद में बच्ची पानी के तेज बहाव में बह गई। लोगों की मदद से व्यक्ति को तो बचा लिया गया, लेकिन मां-बेटी नदी के तेज बहाव में बह गए।
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पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। मां-बेटी की तलाश की जा रही है। कोटद्वार के भाबर क्षेत्र निवासी परिवार यूपी के बगनाला गांव से बाइक से वापस घर लौट रहे थे।
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