पौड़ी: पश्चिमी नयार नदी में महिला के डूबने की सूचना, तलाश में जुटी पुलिस व एसडीआरएफ
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी गढ़वाल Published by: Alka Tyagi Updated Tue, 01 Sep 2026 08:26 PM IST
सार
महिला की तलाश के लिए नदी किनारे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फिलहाल महिला का कोई पता नहीं चल पाया है।
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विस्तार
थाना पैठाणी क्षेत्र के अंतर्गत पश्चिमी नयार नदी में एक महिला के बहने की सूचना से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर महिला की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार, कानूनगो चाकीसैण विजेन्द्र सिंह गुसांई ने थाना पैठाणी को सूचना दी कि आशा देवी (33 वर्ष), पत्नी दलवीर सिंह, निवासी ग्राम पल्ली, बनास सरहद, नागधार तोक, पैठाणी पश्चिमी के नयार नदी में डूबने की आशंका है। बताया गया कि महिला ने घटना के समय हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे।
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सूचना पर थाना पैठाणी से अपर उपनिरीक्षक हरेन्द्र सिंह गुसांई पुलिस बल एवं आपदा राहत उपकरणों के साथ तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुए। साथ ही एसडीआरएफ को भी घटना की सूचना दी गई है।
महिला की तलाश के लिए नदी किनारे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके अलावा सीमावर्ती थाना एवं चौकी पाबौ तथा सतपुली को भी सूचना देकर अपने-अपने थाना क्षेत्रों में नदी किनारे सर्च अभियान चलाने के लिए अवगत कराया गया है। फिलहाल महिला का कोई पता नहीं चल पाया है।