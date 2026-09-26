बदलते मौसम के बीच बारिश, घंटाघर-राजपुर क्षेत्र में बढ़ी ठंडक

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बदलते मौसम के मिजाज के बीच शनिवार सुबह घंटाघर और राजपुर क्षेत्र में बारिश हुई। बारिश के बाद मौसम में ठंडक महसूस की गई। सुबह के समय बारिश होने से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली। मौसम में आए बदलाव से तापमान में भी गिरावट महसूस की गई।

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