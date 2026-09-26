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डीएवी पीजी कॉलेज छात्रसंघ चुनाव में सत्यम ग्रुप ने निकाली शक्ति प्रदर्शन रैली

Renu Saklani

Updated Sat, 26 Sep 2026 04:38 PM IST Updated Sat, 26 Sep 2026 04:38 PM IST







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डीएवी पीजी कॉलेज छात्रसंघ चुनाव को लेकर सत्यम ग्रुप की ओर से शक्ति प्रदर्शन रैली निकाली गई। रैली में सत्यम ग्रुप के महासचिव प्रत्याशी दीपक राणा ने हिस्सा लिया। इस दौरान समर्थकों ने रैली के माध्यम से प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन जुटाने का प्रयास किया। रैली में छात्र-छात्राएं और समर्थक मौजूद रहे। ... और पढ़ें

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