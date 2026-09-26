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हर्षिल फांडेशन और अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से दिव्यांग शिविर का आयोजन

Renu Saklani

Updated Sat, 26 Sep 2026 04:39 PM IST Updated Sat, 26 Sep 2026 04:39 PM IST







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हर्षिल फांडेशन और अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कैबिनेट मंत्री खजान दास ने पहुंचकर कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए आयोजित इस पहल की सराहना की। ... और पढ़ें

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