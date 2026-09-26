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हर्षिल फांडेशन और अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से दिव्यांग शिविर का आयोजन

Sat, 26 Sep 2026 04:39 PM IST
Renu Saklani
Renu Saklani Renu Saklani
Updated Sat, 26 Sep 2026 04:39 PM IST
Camp for differently abled persons organized by Harshil Foundation and Amar Ujala Foundation.
हर्षिल फांडेशन और अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कैबिनेट मंत्री खजान दास ने पहुंचकर कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए आयोजित इस पहल की सराहना की।
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