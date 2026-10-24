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Members of the 'Ankita Nyay Yatra Sanyukt Sangharsh Manch' met with the District Magistrate (DM) and demanded the dismissal of Dushyant Gautam from the post of Governor.
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डीएम से मिले अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच के सदस्य, दुष्यंत गौतम की राज्यपाल पद से बर्खास्तगी की मांग
देहरादून। आज अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच द्वारा जिलाधिकारी, देहरादून के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन प्रेषित कर सिक्किम के राज्यपाल पद पर नियुक्त दुष्यंत कुमार गौतम की नियुक्ति निरस्त करने तथा अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े कथित वीआईपी प्रकरण की निष्पक्ष एवं व्यापक जाँच कराने की मांग की गई।
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