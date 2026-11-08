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जौलीग्रांट: क्षेत्र में धूमधाम से मनाया दीपावली का त्योहार

Alka Tyagi

Updated Sun, 08 Nov 2026 10:23 PM IST Updated Sun, 08 Nov 2026 10:23 PM IST







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क्षेत्र में प्रकाश पर्व दीपावली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान लोग अपने घरों, दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में विशेष पूजा-अर्चना कर रहे हैं। घरों, मंदिरों आदि को दियों से सजाया जा रहा है। ... और पढ़ें

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