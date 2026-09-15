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दून अस्पताल की ओपीडी गेट पर धरने पर बैठे चिकित्सक

Renu Saklani

Updated Tue, 15 Sep 2026 03:19 PM IST Updated Tue, 15 Sep 2026 03:19 PM IST







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दून अस्पताल की ओपीडी के गेट के बाहर चिकित्सक धरने पर बैठ गए। चिकित्सकों के धरने पर बैठने से अस्पताल परिसर में हलचल का माहौल रहा। चिकित्सक ओपीडी गेट के बाहर बैठकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ... और पढ़ें

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