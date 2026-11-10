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गोवर्धन पूजा पर भजनों की धुन पर झूमे श्रद्धालु, डीएल रोड स्थित चैतन्य गाड़िया मठ मंदिर में हुआ आयोजन

विशाल कुमार

Updated Tue, 10 Nov 2026 01:19 PM IST Updated Tue, 10 Nov 2026 01:19 PM IST







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गोवर्धन पूजा के अवसर पर डीएल रोड स्थित श्री चैतन्य गाड़िया मठ मंदिर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान संगीतमय भजनों की प्रस्तुति हुई, जिन पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। मंदिर परिसर भक्ति संगीत से गूंज उठा। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने भजनों का आनंद लिया और भक्तिमय माहौल में पूजा-अर्चना की। ... और पढ़ें

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