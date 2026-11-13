प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन: प्रवासियों ने संघर्ष की कहानी सुनाई, सफलता की राह दिखाई, युवाओं को दिया खाास संदेश

प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन के तीसरे सत्र में देश-विदेश से आए प्रवासियों ने अपनी संघर्ष यात्रा साझा कर युवाओं को सफलता के मंत्र दिए। युवाओं को समर्पित इस सत्र में वक्ताओं ने अपने अनुभवों के जरिये बताया कि चुनौतियों का सामना कर किस तरह सफलता की राह बनाई जा सकती है। उन्होंने युवाओं को खुद को चुनौती देने, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और असफलताओं से न घबराने का संदेश दिया।

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सम्मेलन का दूसरा सत्र जहां तकनीकी विषयों पर केंद्रित रहा, वहीं तीसरे सत्र में वक्ताओं ने अपने जीवन के अनुभवों और संघर्षों को साझा किया। चमोली के थराली क्षेत्र के सामान्य परिवार से निकलकर कैंब्रिज तक पहुंचे वैज्ञानिक डॉ. भगवती प्रसाद जोशी ने अपनी संघर्ष यात्रा के विभिन्न पड़ावों का जिक्र किया। आईआईएससी बेंगलुरु में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. जोशी ने कहा कि वर्तमान में तकनीकी क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव हो रहे हैं। युवाओं को नए-नए तकनीकी क्षेत्रों में उत्साह के साथ काम करना चाहिए।उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की जिला पंचायत अध्यक्ष इशिता सजवाण ने दिल्ली में उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद रिवर्स पलायन कर टिहरी का रुख किया। उन्होंने राजनीति में सक्रिय होने तक के अपने अनुभव साझा किए। युवाओं को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि वे खुद को चुनौती दें, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और ठोस काम करके दिखाएं।अपनी आईटी कंपनी के माध्यम से पिथौरागढ़ जैसे सीमांत क्षेत्र में शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे जितेंद्र हनेरू ने युवाओं को पढ़ाई के दौरान ही स्टार्टअप की दिशा में प्रयास करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अपने प्रयासों में सफलता या असफलता की चिंता किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। उद्यमी राजेश राणा ने टिहरी के सेम मुखेम से कई देशों तक कारोबार का विस्तार करने की अपनी यात्रा साझा की। उन्होंने कहा कि परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना जरूरी है। शुरुआत में छोटा काम करने का अवसर मिले तो भी उसे करने में हिचकना नहीं चाहिए।