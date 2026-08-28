फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Allegation of baby swap after delivery

Dehradun News: डिलीवरी के बाद बच्चा बदलने का आरोप

Fri, 28 Aug 2026 02:18 AM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 02:18 AM IST
विज्ञापन
Allegation of baby swap after delivery
दून अस्पताल में स्वास्थ्यकर्मियों पर एक महिला की डिलीवरी के बाद बच्चा बदलने का आरोप लगा है। परिजनों ने हंगामे के बाद पुलिस से भी शिकायत की है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने जांच बैठाई है।जानकारी के मुताबिक 24 अगस्त की रात करीब 11 बजे प्रेमनगर निवासी सुमित की पत्नी नीरज ने नवजात को जन्म दिया था। स्वास्थ्यकर्मियों ने ओटी से निकलकर जानकारी दी कि आपको बेटी हुई है जबकि पर्चे पर बेबी बॉय दर्ज था। जब परिजनों ने पर्चे पर शिशु के लड़का होने की बात देखी तो वे भड़क गए।
विज्ञापन

परिजनों ने स्वास्थ्यकर्मियों पर आरोप लगाया कि उनका बच्चा बदलकर लड़के के बदले लड़की दे दी गई है। घटना का वीडियो वायरल हुआ तो अधिकारियों में अफरा-तफरी मच गई। वीडियो में परिजन पर्चा दिखाया रहे हैं। साथ ही एक महिला इंटर्न डॉक्टर से कहासुनी हो रही है। इसमें परिजन कह रहे हैं कि आप लोगों ने उनका बच्चा बदला है। हालांकि कि अमर इस तरह के किसी भी वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
विज्ञापन

नहीं दिखाए सीसीटीवी कैमरे
परिजनों के अनुसार घटना के बाद उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से सीसीटीवी कैमरे दिखाने की मांग की लेकिन उन्हें कैमरे दिखाने से मना कर दिया गया। उन्हें ओटी में भी नहीं जाने दिया गया था। परिजनों ने कहा कि डीएनए जांच कराएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed