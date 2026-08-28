Dehradun News: डिलीवरी के बाद बच्चा बदलने का आरोप

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परिजनों ने स्वास्थ्यकर्मियों पर आरोप लगाया कि उनका बच्चा बदलकर लड़के के बदले लड़की दे दी गई है। घटना का वीडियो वायरल हुआ तो अधिकारियों में अफरा-तफरी मच गई। वीडियो में परिजन पर्चा दिखाया रहे हैं। साथ ही एक महिला इंटर्न डॉक्टर से कहासुनी हो रही है। इसमें परिजन कह रहे हैं कि आप लोगों ने उनका बच्चा बदला है। हालांकि कि अमर इस तरह के किसी भी वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। विज्ञापन

नहीं दिखाए सीसीटीवी कैमरे

परिजनों के अनुसार घटना के बाद उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से सीसीटीवी कैमरे दिखाने की मांग की लेकिन उन्हें कैमरे दिखाने से मना कर दिया गया। उन्हें ओटी में भी नहीं जाने दिया गया था। परिजनों ने कहा कि डीएनए जांच कराएंगे। विज्ञापन विज्ञापन

परिजनों ने स्वास्थ्यकर्मियों पर आरोप लगाया कि उनका बच्चा बदलकर लड़के के बदले लड़की दे दी गई है। घटना का वीडियो वायरल हुआ तो अधिकारियों में अफरा-तफरी मच गई। वीडियो में परिजन पर्चा दिखाया रहे हैं। साथ ही एक महिला इंटर्न डॉक्टर से कहासुनी हो रही है। इसमें परिजन कह रहे हैं कि आप लोगों ने उनका बच्चा बदला है। हालांकि कि अमर इस तरह के किसी भी वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।नहीं दिखाए सीसीटीवी कैमरेपरिजनों के अनुसार घटना के बाद उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से सीसीटीवी कैमरे दिखाने की मांग की लेकिन उन्हें कैमरे दिखाने से मना कर दिया गया। उन्हें ओटी में भी नहीं जाने दिया गया था। परिजनों ने कहा कि डीएनए जांच कराएंगे।

दून अस्पताल में स्वास्थ्यकर्मियों पर एक महिला की डिलीवरी के बाद बच्चा बदलने का आरोप लगा है। परिजनों ने हंगामे के बाद पुलिस से भी शिकायत की है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने जांच बैठाई है।जानकारी के मुताबिक 24 अगस्त की रात करीब 11 बजे प्रेमनगर निवासी सुमित की पत्नी नीरज ने नवजात को जन्म दिया था। स्वास्थ्यकर्मियों ने ओटी से निकलकर जानकारी दी कि आपको बेटी हुई है जबकि पर्चे पर बेबी बॉय दर्ज था। जब परिजनों ने पर्चे पर शिशु के लड़का होने की बात देखी तो वे भड़क गए।