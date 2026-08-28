Dehradun News: बच्चे स्कूल चले गए तो खूनी संघर्ष में बदल गया झगड़ा

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अयोध्या निवासी 38 वर्षीय रामजी पाल अपनी 35 वर्षीय पत्नी सोनू पाल और तीन बच्चों के साथ 4/4 मोहिनी रोड स्थित एक मकान के सर्वेंट क्वार्टर में रहता था। बताया जा रहा है कि रामजी कई दिनों से काम पर नहीं जा रहा था। इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच पिछले दो-तीन दिन से विवाद चल रहा था। परिवार को शायद अंदाजा भी नहीं था कि रोजमर्रा की कहासुनी इतनी भयावह घटना में बदल जाएगी। घर की जिम्मेदारियां और रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर बढ़ता तनाव आखिरकार उस भयावह मोड़ पर पहुंच गया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिस समय बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, उसी दौरान घर में ऐसा हादसा हो गया, जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी।बृहस्पतिवार सुबह रामजी बच्चों को स्कूल छोड़ने गया था। करीब 10:30 बजे वह बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस घर लौटा। इसी दौरान किसी बात को लेकर उसकी पत्नी सोनू से फिर कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि रामजी ने कमरे के पास रखे धारदार पाठल से सोनू के गले पर कई वार कर दिए। गंभीर चोट लगने के कारण सोनू ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।घटना की सूचना मिलते ही डालनवाला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी रामजी पाल को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने घटनास्थल से वारदात में प्रयुक्त धारदार हथियार भी कब्जे में लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच में घरेलू विवाद और आरोपी के काम पर नहीं जाने को लेकर दंपती के बीच चल रहा विवाद सामने आया है।मृतका की बहन पहुंची, नहीं थम रहे परिजनों के आंसूघटना के वक्त बच्चे स्कूल गए हुए थे। स्कूल से लौटने के बाद उन्हें जानकारी मिली कि मां भी हमेशा के लिए चली गई और पिता पुलिस हिरासत में हैं। घटना की जानकारी होने पर मृतका सोनू की बहन घटनास्थल पहुंची। उसने बताया कि बेटा सबसे छोटा है उसका नाम आर्यन रखा था। उसने बताया कि परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। मतृका सोनू पाल और आरोपी रामजी पाल मूल रूप से अयोध्या के रहने वाले हैं। दोनों करीब तीन महीने पहले ही गांव से देहरादून आए थे। मोहनी रोड स्थित रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी सीएल भसीन के 4/4 मोहनी रोड स्थित कोठी के सर्वेंट क्वार्टर में रह रहे थे। मृतका घरों में मेड का काम करती थी और आरोपी रामजी राजमिस्त्री का काम करता था।आरोपी के कबूला जुर्म बोला- मैं आवेश में आ गयापत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी रामजी पाल का गुस्सा शांत हुआ तो वह सीधे पुलिस के पास जा पहुंचा। पुलिस को उसने घटना की जानकारी दी तो पुलिसकर्मी भी हैरान हो गए। टीम उसे लेकर घटनास्थल पहुंची और पूछताछ की तो उसने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल लिया। बोला- पत्नी लड़ाई-झगड़ा कर रही थी। वह इससे आवेश में आ गया और पास में रखे पाठल से उसके ऊपर वार कर दिया। पुलिस को हत्या की कहानी बताते-बताते आरोपी फूट-फूटकर रोने लगा। खुद ही उसने पुलिस को कत्ल में इस्तेमाल किया गया पाठल खोजकर दिया।स्कूल के पास वारदात, बच्चों से अभिभावकों तक दहशत मेंमोहनी रोड स्थित एक स्कूल के ठीक सामने कोठी में बृहस्पतिवार को महिला की हत्या की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। हत्या किए जाने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। उसी समय स्कूल की छुट्टी हो गई। रास्ते से जो भी बच्चे अभिभावक निकल रहे थे पुलिस और भीड़ का जमावड़ा देखकर कौतूहल में पूछते क्या हुआ है। मौके पर खड़े लोग उन्हें बताते कि हत्या हो गई तो उनके चेहरे के भाव बदल जाते। दोपहर में स्कूल की छुट्टी के समय जब बड़ी संख्या में अभिभावक बच्चों को लेने पहुंचे तो घटनास्थल के आसपास वाहनों का दबाव बढ़ गया। कोठी के सामने जाम लग गया। सड़क पर पुलिस की मौजूदगी और वारदात की जानकारी के बाद वहां मौजूद अभिभावक अपने बच्चों को लेकर खासे चिंतित नजर आए। कई अभिभावक बच्चों को लेकर जल्द से जल्द वहां से निकलते दिखाई दिए।