बहन के साथ घर जा रहे बैंककर्मी को बाइक सवार युवकों ने मारी गोली

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चचेरी बहन के साथ पटेलनगर से घर बड़ोवाला जा रहे निजी बैंक कर्मी को मंगलवार रात बाइक सवार युवकों ने गोली मार दी। डीएसपी चौक निवासी घायल युवक सत्यम को श्रीमहंत इंदिरेश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोली सत्यम के पेट से छूकर निकली है। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। देर रात तक पुलिस को विवाद के बारे में पता नहीं चल सका था। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में क्षेत्र में नाकेबंदी कर दी है।

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