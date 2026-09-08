फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Bank employee shot by youths on a bike while heading home with his sister

बहन के साथ घर जा रहे बैंककर्मी को बाइक सवार युवकों ने मारी गोली

Tue, 08 Sep 2026 11:17 PM IST
Alka Tyagi
Alka Tyagi Alka Tyagi
Updated Tue, 08 Sep 2026 11:17 PM IST
Bank employee shot by youths on a bike while heading home with his sister
चचेरी बहन के साथ पटेलनगर से घर बड़ोवाला जा रहे निजी बैंक कर्मी को मंगलवार रात बाइक सवार युवकों ने गोली मार दी। डीएसपी चौक निवासी घायल युवक सत्यम को श्रीमहंत इंदिरेश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोली सत्यम के पेट से छूकर निकली है। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। देर रात तक पुलिस को विवाद के बारे में पता नहीं चल सका था। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में क्षेत्र में नाकेबंदी कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

मीरपुर सहकारी समिति पर खाद वितरण में मनमानी पर भड़के किसान, हंगामा-नारेबाजी

मीरपुर सहकारी समिति पर खाद वितरण में मनमानी पर भड़के किसान, हंगामा-नारेबाजी
Hathras
08 Sep 2026

फरीदकोट में मिनिस्टीरियल कर्मियों ने कलम छोड़ हड़ताल कर डीसी कार्यालय के समक्ष दिया धरना

Strike by ministerial staff in Faridkot
Chandigarh-Punjab
08 Sep 2026

सवाई माधोपुर: कल निकाय चुनाव की वोटिंग, 904 पुलिसकर्मी तैनात; 35 संवेदनशील बूथों पर खास नजर

Polling party dispatched sawai madhopur municipal election 2026 voting
Rajasthan
08 Sep 2026

धर्मशाला: दिशा बैठक में केंद्रीय योजनाओं की हुई समीक्षा, फोरलेन कार्य को 7-8 महीने में पूरा करने का दिया आश्वासन

Central schemes reviewed at DISHA meeting; assurance given to complete four-laning work within 7-8 months.
Dharamshala
08 Sep 2026

रेवाड़ी: जन्माष्टमी कार्यक्रम में हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार

Rewari: 4 accused arrested for creating panic by firing in the air during a Janmashtami event.
Rewari
08 Sep 2026
विज्ञापन

अंबेडकरनगर: दिनभर धूप के बाद शाम को बदला मौसम, हुई झमाझम बारिश

अंबेडकरनगर: दिनभर धूप के बाद शाम को बदला मौसम, हुई झमाझम बारिश
Ambedkar Nagar
08 Sep 2026

अयोध्या: बाढ़ पीड़ित 150 परिवारों को बांटी राहत किट, अब तक 2000 किट वितरित

अयोध्या: बाढ़ पीड़ित 150 परिवारों को बांटी राहत किट, अब तक 2000 किट वितरित
Ayodhya
08 Sep 2026
विज्ञापन

रायबरेली: साइकिल अनियंत्रित होने से बसहा नाला में गिरा दुकानदार, डूबकर मौत खीरों से दुकान का सामान खरीदकर घर लौट रहा था अजय, हादसे से परिवार में मचा रोना पिटना

रायबरेली: साइकिल अनियंत्रित होने से बसहा नाला में गिरा दुकानदार, डूबकर मौत खीरों से दुकान का सामान खरीदकर घर लौट रहा था अजय, हादसे से परिवार में मचा रोना पिटना
Raebareli
08 Sep 2026

मोगा की समाजसेवा सोसाइटी ने पेश की मानवता की मिशाल, 26 साल में 700 लावारिस शवों का किया अंतिम संस्कार

Performed the last rites of 700 unclaimed bodies over 26 years.
Chandigarh-Punjab
08 Sep 2026

VIDEO: आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाना अभिनंदनीय कदम : सूर्य प्रताप शाही

VIDEO: आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाना अभिनंदनीय कदम : सूर्य प्रताप शाही
Ayodhya
08 Sep 2026

VIDEO: हनुमानगढ़ी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी, दर्शन-पूजन कर लिया आशीर्वाद

VIDEO: हनुमानगढ़ी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी, दर्शन-पूजन कर लिया आशीर्वाद
Ayodhya
08 Sep 2026

VIDEO: सीएम योगी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को किया संबोधित, मानदेय बढ़ाने का एलान किया

VIDEO: सीएम योगी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को किया संबोधित, मानदेय बढ़ाने का एलान किया
Ayodhya
08 Sep 2026

बाराबंकी.: कटान की तबाही से सहमे लोग घर खाली कर तटबंधों पर ले रहे शरण

बाराबंकी.: कटान की तबाही से सहमे लोग घर खाली कर तटबंधों पर ले रहे शरण
Sultanpur
08 Sep 2026

कुटलैहड़: बीपीएल पात्रता को लेकर विधायक विवेक शर्मा ने आठ पंचायतों में किया जनसंवाद

Kutlehar: MLA Vivek Sharma holds public interactions across eight panchayats regarding BPL eligibility.
Una
08 Sep 2026

भिवानी: रेडक्रॉस, एलिम्को और अरावली पावर कंपनी ने दिव्यांगों को बांटे सहायक उपकरण

Bhiwani: Red Cross, ALIMCO, and Aravali Power Company distributed assistive devices to persons with disabilities.
Bhiwani
08 Sep 2026

यूपी कॉलेज में मंडलीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाया दम

Players showcased their prowess at the divisional basketball tournament held at UP College
Varanasi
08 Sep 2026

यूजीसी एक्ट वापस लेने की मांग, वाराणसी में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा का प्रदर्शन

Demand to withdraw the UGC Act Rashtriya Adhikar Morcha protests in Varanasi
Varanasi
08 Sep 2026

राजकीय आयुर्वेद कॉलेज में 205 बच्चों को निशुल्क स्वर्णप्राशन कराया गया

205 children administered Swarnaprashan free of charge at the Government Ayurveda College
Varanasi
08 Sep 2026

राजस्थान: यूजीसी रोलबैक से नोटा तक, जयपुर में राष्ट्रीय आमजन मोर्चा का दावा; कहा- हमारी मर्जी से बनेगा मेयर

Upper-Caste Groups Announce NOTA Campaign Over UGC Rollback Demand in Rajasthan
Jaipur
08 Sep 2026

बाबा कालभैरव का हुआ भव्य हरियाली शृंगार

Grand Hariyali Shringar performed for Baba Kalbhairav in varanasi
Varanasi
08 Sep 2026

वाराणसी में नक्खीघाट के नवनिर्मित अंडरपास में महीने भर से भरा पानी

Water has been logged for a month in the newly constructed underpass at Nakkhighat, Varanasi
Varanasi
08 Sep 2026

इंग्लिशिया लाइन पर ऑटो चालकों के मनमानी से लगा जाम

Traffic jam on Englishia Line caused by the arbitrary behavior of auto-rickshaw drivers in varanasi
Varanasi
08 Sep 2026

शिलाई: 30 सालों से घोषणाओं में अटकी दो विधानसभा क्षेत्र की क्यारी-गुंडाह-दवाईधार सड़क

Shillai: Kyari-Gundah-Dwaidhar road serving two assembly constituencies stuck in announcements for 30 years.
Sirmour
08 Sep 2026

पीलीभीत: कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, भाजपा सरकार पर साधा निशाना

Congress National Secretary held a meeting with party workers in Pilibhit
Pilibhit
08 Sep 2026

जम्मू: यूजीसी फैसले के विरोध में 10 सितंबर से YRS का आंदोलन, लखनपुर से जम्मू तक निकलेगी पदयात्रा

YRS to launch agitation from September 10 against UGC decision
Jammu
08 Sep 2026

फतेहाबाद: पुलिस की मौजूदगी में उठाया गया कचरा, हंगामा कर रहे कर्मचारी हिरासत में

Fatehabad: Garbage cleared under police guard; protesting employees detained.
Fatehabad
08 Sep 2026

13 साल से लापता युवक बनकर परिवार को ठगने वाले गिरोह का खुलासा, चार गिरफ्तार

Gang that swindled family by posing as youth missing for 13 years busted four arrested
Sonebhadra
08 Sep 2026

बरेका में फुटबॉल लीग प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन

Players impressive performance in football league tournament at Bareka
Varanasi
08 Sep 2026

हमीरपुर: टौणीदेवी अस्पताल का विधायक कैप्टन रणजीत सिंह ने किया निरीक्षण

Hamirpur: MLA Captain Ranjit Singh inspected Taunidevi Hospital.
Hamirpur (Himachal)
08 Sep 2026

रेलवे भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा: 30 हजार में सौदा, दूसरे की जगह दौड़ लगाने पहुंचा युवक गिरफ्तार

Fraud in railway recruitment exam: Two youths from Bihar arrested and sent to jail for taking
Madhya Pradesh
08 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed