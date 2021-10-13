Dehradun News: बहन के साथ घर जा रहे बैंककर्मी को बाइक सवार युवकों ने मारी गोली

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घटना रात करीब आठ बजे की है। सीओ सदर अंकित कंडारी ने बताया कि सत्यम पटेलनगर क्षेत्र में उज्जीवन बैंक में काम करते हैं। वह अपनी चचेरी बहन के साथ अपने स्कूटर से डीएसपी चौक अपने घर जा रहे थे। रास्ते में बड़ोवाला में उनके स्कूटर के सामने एक बाइक आकर रुकी तो सत्यम ने स्कूटर रोक लिया। इससे पहले कि सत्यम और उनकी बहन कुछ समझ पाते बाइक सवारों में से एक ने गोली चला दी। गोली सत्यम के पेट को छूकर निकल गई। गोली की आवाज सुनकर मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई।लोगों ने पुलिस को सूचना दी और एंबुलेंस के माध्यम से सत्यम को श्रीमहंत इंदिरेश लाया गया। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में चेकिंग शुरू कर दी। देर रात तक आरोपियों का पता नहीं चल सका था। सीओ सदर ने बताया कि घटना के संबंध में सत्यम की बहन से जानकारी ली जा रही है। उसने अभी तक किसी विवाद के बारे में जानकारी नहीं दी है। यह मामला किसी पुरानी रंजिश का भी हो सकता है। इसके अलावा कई और पहलुओं की भी पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल, सत्यम की हालत चिकित्सक खतरे से बाहर बता रहे हैं।20 अगस्त को भी लगी थी एक युवक को गोलीपटेलनगर क्षेत्र में गत 17 दिन में गोली चलने की यह दूसरी वारदात है। इससे पहले 20 अगस्त को पटेलनगर क्षेत्र में ही कुछ युवकों ने आपस में झगड़ा किया और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग की। एक पक्ष के युवकों ने दूसरे युवकों का पीछा किया तो उन्होंने शिमला बाईपास तिराहे पर युवकों पर गोली चला दी। गोली एक युवक को लगी। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया तो पता चला कि दोनों पक्षों की पुरानी रंजिश चली आ रही थी।