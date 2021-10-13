Dehradun News: कुंभ एक्सप्रेस की चपेट में आने से युवक की मौत

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देहरादून। थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में माता मंदिर फाटक के पास मंगलवार शाम कुंभ एक्सप्रेस की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस के अनुसार कंट्रोल रूम से शाम करीब साढ़े छह बजे सूचना मिली कि एक व्यक्ति रेल की चपेट में आ गया है। ट्रेन की चपेट में आने से युवक का पैर कट गया और सिर में गंभीर चोट लगी। उसे तत्काल 108 एंबुलेंस से कोरोनेशन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मृतक की शिनाख्त कराने के प्रयास कर रही है।