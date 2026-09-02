कोरबा: कटघोरा बाईपास में डीजल चोरों का धावा, चालक ने ट्रेलर से स्कॉर्पियो को मारी टक्कर; गाड़ी छोड़ भागे आरोपी

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कोरबा जिले के कटघोरा बाईपास में खड़े ट्रेलरों से डीजल चोरी करने पहुंचे चोरों को एक चालक की हिम्मत के सामने मौके से भागना पड़ा। स्कॉर्पियो में सवार होकर पहुंचे छह से सात लोगों ने तड़के एक ट्रेलर से डीजल निकालना शुरू किया। इसी दौरान चालक की नजर उन पर पड़ गई। रोकने की कोशिश करने पर जब आरोपियों ने उसे धमकाया, तो चालक ने ट्रेलर स्टार्ट कर उनकी स्कॉर्पियो को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद आरोपी वाहन छोड़कर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है।



जानकारी के मुताबिक, घटना सुबह तड़के कटघोरा बाईपास की है। सड़क किनारे कई ट्रेलर खड़े थे। इसी दौरान एक स्कॉर्पियो में सवार होकर कुछ लोग वहां पहुंचे और एक ट्रेलर से डीजल निकालने लगे। चालक को जैसे ही इसकी भनक लगी, उसने चोरों को रोकने का प्रयास किया।



आरोप है कि चोरों ने चालक को डराने-धमकाने की कोशिश की। इसके बावजूद चालक पीछे नहीं हटा और उसने ट्रेलर स्टार्ट कर सीधे आरोपियों की स्कॉर्पियो को टक्कर मार दी। टक्कर से स्कॉर्पियो क्षतिग्रस्त हो गई। स्थिति बिगड़ती देख आरोपी मौके से भाग निकले और वाहन वहीं छोड़ गए।



डीजल चोरी की वारदात पास के पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। फुटेज में स्कॉर्पियो से आरोपियों के पहुंचने और ट्रेलर से डीजल निकालने की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। चालक ने घटना की सूचना तत्काल डायल-112 को दी। सूचना मिलते ही कटघोरा पुलिस मौके पर पहुंची और स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया। पुलिस को वाहन से डीजल रखने वाले कंटेनर भी मिले हैं। वाहन को थाने लाकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है।



कटघोरा थाना प्रभारी प्रेमचंद साहू ने बताया कि वाहन जब्त कर लिया गया है और फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पहचान होने के बाद आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि इसी तरह की डीजल चोरी की घटना पाली थाना क्षेत्र में भी सामने आई थी। पुलिस दोनों घटनाओं के बीच संभावित कनेक्शन की जांच कर रही है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से ट्रक चालकों और वाहन मालिकों में भी चिंता बढ़ गई है।

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