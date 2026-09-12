फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Durg: Two Men Took Shelter Under Tree During Rain, Struck by Lightning; One Killed, One Injured

दुर्ग: बारिश से बचने पेड़ के नीचे खड़े थे दो युवक, आकाशीय बिजली ने ली एक की जान, दूसरा अस्पताल में भर्ती

Sat, 12 Sep 2026 09:07 AM IST
दुर्ग-भिलाई ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दुर्ग
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दुर्ग Published by: दुर्ग-भिलाई ब्यूरो Updated Sat, 12 Sep 2026 09:07 AM IST
सार

शुक्रवार को मूसलाधार बारिश के दौरान बोरी थाना क्षेत्र के मोहंदी गांव में पेड़ के नीचे खड़े दो युवक आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल है और अस्पताल में भर्ती है।

विज्ञापन
Durg: Two Men Took Shelter Under Tree During Rain, Struck by Lightning; One Killed, One Injured
पुलिस थाना बोरी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जिले के बोरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहंदी गांव आकाशीय बिजली दो लोगो को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरे युवक को घायल हो गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसकी हालत सामान्य बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस मर्ग कायम कर विवेचना में जुट गई है।

विज्ञापन


जानकारी के अनुसार शुक्रवार को मूसलाधार बारिश हो रही थी। इसी दौरान दुर्ग-खैरागढ़ मुख्य मार्ग पर मोहंदी मोड़ के पास सड़क से गुजर रहे दो युवक बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े हो गए। इसी दौरान अचानक आकाशीय बिजली गिरी और दोनों युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई, जिसकी पहचान गजराज साहू 30 वर्ष निवासी मोहंदी गांव के रूप में की गई है। वहीं घायल युवक राजनांदगांव के बताया जा रहा है, जिसका इलाज दुर्ग जिला अस्पताल में जारी है। घटना की सूचना मिलते पर लिटिया चौकी पुलिस मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मर्ग कायम कर विवेचना में जुट गई है।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: छत्तीसगढ़: जादू-टोने के शक में 65 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या, 3 युवकों ने मिलकर रची थी साजिश; 24 घंटे में गिरफ्तार
विज्ञापन
विज्ञापन


बोरी थाना प्रभारी भीषेण पिस्दा ने बताया कि आकाशीय बिजली गिरने से दो लोगो उसकी चपेट आने की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची जहां एक युवक की मौत घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी जबकि दूसरे युवक को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया जहां से दुर्ग जिला अस्पताल में रेफर किया गया इस मामले में पुलिस मर्ग कायम विवेचना जुटी हुई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed