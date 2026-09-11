नागपुर-रायपुर हाईवे हादसा: भंडारा सड़क हादसे में छत्तीसगढ़ के 8 लोगों की मौत, 14 लोगों की घायल होने की खबर

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पुलिस के अनुसार, मृतकों में कवर्धा जिले के विचारपुर निवासी 26 वर्षीय मीनाक्षी पति राजकुमार वर्मा, 30 वर्षीय सरिता पति विजय वर्मा, 2 वर्षीय रेशा राजकुमार वर्मा, 22 वर्षीय गणेशिया पति अश्वंत पटेल और 35 वर्षीय राजकुमारी पति प्रह्लाद पटेल शामिल हैं। इसके अलावा राजनांदगांव जिले के चिचोला क्षेत्र के औराटोला निवासी 30 वर्षीय गायत्री पिता रूपेश उईके, उनकी 6 वर्षीय बेटी और 4 वर्षीय बेटे धैर्य उईके की भी हादसे में मौत हुई है।हादसे में कुल 14 लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई है। घायलों में कई छोटे बच्चे भी शामिल हैं। इनमें 5 वर्षीय सुभाष विजय वर्मा, 18 वर्षीय गुलाबन रेश्या वर्मा, 26 वर्षीय ललिता योगेश पटेल, 4 वर्षीय तनय योगेश पटेल, 45 वर्षीय रामप्यारी भारत पटेल, 20 वर्षीय सुख्यारी पटेल, 30 वर्षीय रमस्या पटेल, 20 वर्षीय कुमारीबाई रामधर कावरे, 6 वर्षीय मयंक योगेश पटेल, 3 वर्षीय रितेश विजय वर्मा, 3 वर्षीय मेघा राजकुमार वर्मा, 9 वर्षीय लोकेश असवन, 7 वर्षीय डाली असवन पटेल और 26 वर्षीय जगदेव उर्फ जंगू निर्मल वर्मा शामिल हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कर उपचार दिया जा रहा है।हादसे की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी घटना पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के भंडारा जिले में नागपुर-रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई दुर्घटना में छत्तीसगढ़ के कई नागरिकों, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं, की असामयिक मौत बेहद दुखद और हृदयविदारक है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।