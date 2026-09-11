फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Major action against illegal mining in Bilaspur!: 11 vehicles and chain mountain machines seized

बिलासपुर में अवैध खनन पर बड़ा एक्शन!: 11 वाहन और चैन माउंटेन मशीन जब्त, मुरुम खुदाई करते पकड़े गए हाइवा

Fri, 11 Sep 2026 08:59 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Fri, 11 Sep 2026 08:59 PM IST
सार

जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 5 से 10 सितंबर तक चले विशेष जांच अभियान में अलग-अलग इलाकों से 11 वाहन और एक चैन माउंटेन मशीन जब्त की गई।
 

विज्ञापन
Major action against illegal mining in Bilaspur!: 11 vehicles and chain mountain machines seized
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बिलासपुर जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ खनिज विभाग ने विशेष अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने अलग-अलग क्षेत्रों में जांच के दौरान 11 वाहनों और एक चैन माउंटेन मशीन को जब्त किया है।
विज्ञापन


खनिज विभाग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 5 सितंबर से 10 सितंबर 2026 तक खनिज अमले ने लोखंडी, तुरकाडीह, कठार, निरतु, सेंदरी, सिरगिट्टी, भरनी, परसदा, गनियारी, नेवरा और अन्य क्षेत्रों में जांच अभियान चलाया।
विज्ञापन


रेत, चूनापत्थर और मिट्टी के अवैध परिवहन पर कार्रवाई
जांच के दौरान सिरगिट्टी क्षेत्र में खनिज मिट्टी और ईंट के अवैध परिवहन में लगे एक माजदा वाहन को जब्त किया गया। वहीं लावर क्षेत्र में चूनापत्थर के अवैध परिवहन में लगे एक हाइवा और रेत के अवैध परिवहन में लगे एक अन्य हाइवा को पकड़ा गया। दोनों जब्त वाहनों को खनिज जांच चौकी लावर की अभिरक्षा में रखा गया है। इसी तरह लोखंडी क्षेत्र में रेत के अवैध परिवहन में लगे एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को भी जब्त किया गया। इसे पुलिस थाना कोनी की अभिरक्षा में रखा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


भरनी-परसदा में मुरुम की खुदाई करते पकड़ी मशीन
सबसे बड़ी कार्रवाई भरनी-परसदा क्षेत्र में सीओआरपीएफ कैंप के समीप की गई। यहां खनिज मुरुम के अवैध उत्खनन में इस्तेमाल की जा रही एक चैन माउंटेन मशीन और 7 हाइवा वाहनों को पकड़ा गया। खनिज विभाग ने चैन माउंटेन मशीन को मौके पर ही सील कर दिया, जबकि जब्त किए गए 7 हाइवा वाहनों को थाना सकरी की अभिरक्षा में रखा गया है।


11 वाहन और एक मशीन जब्त
खनिज विभाग के मुताबिक अभियान के दौरान कुल 11 वाहन और एक चैन माउंटेन मशीन जब्त की गई है। विभाग ने बताया कि जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए खनिज, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई लगातार जारी है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन गतिविधियों में संलिप्त लोगों और वाहनों के खिलाफ आगे भी इसी तरह कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed