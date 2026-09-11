बिलासपुर में अवैध खनन पर बड़ा एक्शन!: 11 वाहन और चैन माउंटेन मशीन जब्त, मुरुम खुदाई करते पकड़े गए हाइवा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

खनिज विभाग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 5 सितंबर से 10 सितंबर 2026 तक खनिज अमले ने लोखंडी, तुरकाडीह, कठार, निरतु, सेंदरी, सिरगिट्टी, भरनी, परसदा, गनियारी, नेवरा और अन्य क्षेत्रों में जांच अभियान चलाया।जांच के दौरान सिरगिट्टी क्षेत्र में खनिज मिट्टी और ईंट के अवैध परिवहन में लगे एक माजदा वाहन को जब्त किया गया। वहीं लावर क्षेत्र में चूनापत्थर के अवैध परिवहन में लगे एक हाइवा और रेत के अवैध परिवहन में लगे एक अन्य हाइवा को पकड़ा गया। दोनों जब्त वाहनों को खनिज जांच चौकी लावर की अभिरक्षा में रखा गया है। इसी तरह लोखंडी क्षेत्र में रेत के अवैध परिवहन में लगे एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को भी जब्त किया गया। इसे पुलिस थाना कोनी की अभिरक्षा में रखा गया है।सबसे बड़ी कार्रवाई भरनी-परसदा क्षेत्र में सीओआरपीएफ कैंप के समीप की गई। यहां खनिज मुरुम के अवैध उत्खनन में इस्तेमाल की जा रही एक चैन माउंटेन मशीन और 7 हाइवा वाहनों को पकड़ा गया। खनिज विभाग ने चैन माउंटेन मशीन को मौके पर ही सील कर दिया, जबकि जब्त किए गए 7 हाइवा वाहनों को थाना सकरी की अभिरक्षा में रखा गया है।खनिज विभाग के मुताबिक अभियान के दौरान कुल 11 वाहन और एक चैन माउंटेन मशीन जब्त की गई है। विभाग ने बताया कि जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए खनिज, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई लगातार जारी है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन गतिविधियों में संलिप्त लोगों और वाहनों के खिलाफ आगे भी इसी तरह कार्रवाई की जाएगी।