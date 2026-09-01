धमतरी में दर्दनाक हादसा: मजदूरों से भरी पिकअप गड्ढे में घुसी, 17 घायल, दो की हालत गंभीर

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धमतरी जिले में तेज रफ्तार एक बार फिर हादसे की वजह बन गई। कुरूद थाना क्षेत्र के कातलबोड़-कोकड़ी मार्ग पर मजदूरों से भरी एक पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा घुसी और पुलिया से टकरा गई। हादसे में वाहन सवार करीब 17 मजदूर घायल हो गए। इनमें 12 महिलाएं और 5 पुरुष शामिल हैं। दो महिला मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए धमतरी जिला अस्पताल रेफर किया गया है।



बताया जा रहा है कि सभी मजदूर खेत में काम करने के लिए पिकअप से जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में आगे चल रहे ट्रैक्टर को ओवरटेक करने की कोशिश में तेज रफ्तार पिकअप का संतुलन बिगड़ गया। चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और पिकअप सड़क किनारे बने गड्ढे में फिसलते हुए पुलिया से जा टकराई।



टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप में सवार मजदूरों में चीख-पुकार मच गई। कई मजदूर वाहन के अंदर और आसपास गिर पड़े। हादसा देखकर मौके पर मौजूद ग्रामीण तुरंत मदद के लिए पहुंचे और घायलों को वाहन से बाहर निकाला। इसके बाद 108 एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को कुरूद सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने दो महिला मजदूरों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें धमतरी जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं, अन्य 15 घायलों का इलाज कुरूद अस्पताल में जारी है।



घटना की सूचना मिलते ही कुरूद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर तेज रफ्तार और ट्रैक्टर को जल्दबाजी में ओवरटेक करना हादसे की वजह माना जा रहा है। पुलिस वाहन और चालक से संबंधित जानकारी जुटाते हुए आगे की कार्रवाई कर रही है।

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