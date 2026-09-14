महासमुंद: जंगल से निकला खूंखार भालू, 55 वर्षीय ग्रामीण पर किया हमला; चेहरे को बुरी तरह नोचा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जानकारी के मुताबिक, दर्शन यादव सुबह अपने घर से करीब 500 मीटर दूर जंगल की ओर शौच के लिए गया था। इसी दौरान अचानक उसका सामना जंगली भालू से हो गया। इससे पहले कि वह संभल पाता, भालू ने उस पर हमला कर दिया। हमले में भालू ने उसके चेहरे को बुरी तरह घायल कर दिया। सिर और चेहरे पर गंभीर चोट आने के कारण उसकी हालत चिंताजनक हो गई।घटना के बाद घायल दर्शन यादव को तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल महासमुंद ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर कर दिया।जंगली भालू के हमले की खबर फैलते ही आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है। ग्रामीण जंगल की ओर जाने से बच रहे हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके से जुड़े तथ्यों और भालू की मौजूदगी की जानकारी जुटाने में लगी है। अधिकारियों द्वारा क्षेत्र में निगरानी बढ़ाए जाने की संभावना है।