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Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Clay Ganesha idols have become a source of income; Bastar women earned ₹1.80 lakh by selling 52 idols

सीजी: मिट्टी से गढ़ी गणेश प्रतिमाएं बनीं कमाई का जरिया, बस्तर की महिलाओं ने 52 मूर्तियां बेचकर कमाए 1.80 लाख

Mon, 14 Sep 2026 07:00 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Mon, 14 Sep 2026 07:00 PM IST
सार

बस्तर की महिलाओं ने गणेशोत्सव को रोजगार के अवसर में बदल दिया। तारापुर की सिद्धि स्व सहायता समूह की महिलाओं ने बिना केमिकल से 52 इको-फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं बनाईं और देखते ही देखते पूरा स्टॉक बिक गया। इससे समूह को 1.80 लाख रुपये की कमाई हुई।

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Clay Ganesha idols have become a source of income; Bastar women earned ₹1.80 lakh by selling 52 idols
गणेशोत्सव में बस्तर की महिलाओं का कमाल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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छत्तीसगढ के बस्तर जिले के बकावंड विकासखंड स्थित तारापुर गांव की महिलाओं ने अपनी लगन और हुनर से आत्मनिर्भरता की नई मिसाल कायम की है। 'मिट्टी के गणेश मूर्ति निर्माण सिद्धि स्व सहायता समूह' की ग्रामीण महिलाओं ने इस गणेश चतुर्थी पर पर्यावरण के अनुकूल (इको-फ्रेंडली) प्रतिमाएं बनाकर महज कुछ हफ्तों में 1.80 लाख रुपये की बंपर कमाई की है।
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शांति नागवंशी, दसो भारती और रोमा नागवंशी के नेतृत्व में समूह की महिलाओं ने शुद्ध मिट्टी से बिना किसी हानिकारक केमिकल और कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल किए 52 मनमोहक गणेश प्रतिमाएं तैयार की थीं। बाजार में आते ही इन पर्यावरण-हितैषी मूर्तियों की भारी मांग देखने को मिली और पूरा स्टॉक हाथों-हाथ बिक गया।
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समूह की सदस्य शांति नागवंशी ने खुशी जताते हुए कहती हैं कि अपनी मेहनत से गढ़ी मूर्तियों की पूजा होते देखना और स्वयं की कमाई हासिल करना उनके लिए किसी सपने के पूरा होने जैसा है। उन्होंने बताया कि इस राशि का उपयोग वे परिवार की जरूरतों को पूरा करने और बच्चों की शिक्षा में करेंगे।
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सीमित संसाधनों के बीच शुरू हुई तारापुर की इन महिलाओं की यह पहल न केवल पूरे जिले में सराही जा रही है, बल्कि आसपास के क्षेत्रों की अन्य महिलाओं को भी आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनने की प्रेरणा दे रही है l
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