सीजी: पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा तो खोया आपा, झाड़ियों में पीछा कर गला रेतकर कर दी हत्या

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दो दिन पहले जेपी एग्रोटेक मिल के पीछे झाड़ियों में एक महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। एक महिला चरवाहे ने शव देखकर इसकी सूचना दी, जिसके बाद डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची। मृतका की पहचान लक्ष्मी कुमारी के रूप में हुई थी।लक्ष्मी पिछले करीब सात वर्षों से अपने पति सुमित यादव और दो बच्चों के साथ मिल के लेबर रूम में रह रही थी। पुलिस को शव के गले पर चोट के निशान मिले थे। जांच में सामने आया कि महिला की हत्या चाकू से गला रेतकर की गई थी।पुलिस ने मामले की जांच के दौरान मृतका के पति सुमित से पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक वह लगातार अपने बयान बदल रहा था और उसके जवाब संतोषजनक नहीं थे। इससे पुलिस का शक उस पर गहराता गया। महिला के अंतिम संस्कार के बाद पुलिस ने पति को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की। पूछताछ में उसने कथित तौर पर पूरी वारदात का खुलासा कर दिया।पुलिस के अनुसार सुमित ने बताया कि उसने रात में पत्नी लक्ष्मी को जितेंद्र मंडल के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। पति को देखकर जितेंद्र मौके से भाग गया। वहीं लक्ष्मी भी बचने के लिए भागकर झाड़ियों में छिप गई। आरोपी पति ने कथित तौर पर झाड़ियों में पत्नी की तलाश की और उसे ढूंढने के बाद चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद वह वापस कमरे में लौट गया और सामान्य तरीके से अपने काम पर चला गया।पुलिस ने मामले में धारा 103(1) BNS के तहत हत्या का अपराध दर्ज किया था। पूछताछ में आरोपी के खुलासे के बाद पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद कर लिया है। आरोपी पति को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।