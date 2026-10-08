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Hindi News ›   Video ›   Chhattisgarh ›   Balod News ›   Shocking cruelty: Government school headmistress arrested for branding children with a hot iron over her affai

बालोद में बच्चों से क्रूरता का आरोप: गर्म इस्त्री से दागने वाली सरकारी स्कूल की प्रधान पाठिका गिरफ्तार

Thu, 08 Oct 2026 06:56 PM IST
बालोद ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, बालोद
अमर उजाला नेटवर्क, बालोद Published by: बालोद ब्यूरो Updated Thu, 08 Oct 2026 06:56 PM IST
Shocking cruelty: Government school headmistress arrested for branding children with a hot iron over her affai
बालोद जिले में बच्चों के साथ कथित रूप से मारपीट और प्रताड़ना का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बाल कल्याण समिति के सामने बच्चों ने अपनी आपबीती सुनाते हुए अपनी मां पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बच्चों का आरोप है कि उनकी मां और सरकारी स्कूल की प्रधान पाठिका शबाना बानो ने उनके साथ मारपीट की और गर्म इस्त्री से शरीर पर दागा। शिकायत और मेडिकल साक्ष्यों के आधार पर बालोद कोतवाली पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है।

बताया जा रहा है कि बच्चों ने बाल कल्याण समिति के सामने अपनी मां के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। बच्चों के मुताबिक, उन्हें लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा था। एक बच्चे ने पुलिस के सामने अपने शरीर और हाथों पर गर्म इस्त्री से जलाए जाने के निशान भी दिखाए। बच्चे ने पुलिस से आरोपी मां को जमानत नहीं देने की गुहार लगाते हुए आशंका जताई कि बाहर आने के बाद उनकी जान को खतरा हो सकता है।

प्रेम संबंध को लेकर भी लगाए आरोप
बच्चों ने आरोप लगाया कि उनकी मां का असरार अहमद उर्फ गुड्डा नामक व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध है। उनका दावा है कि मां अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा उक्त व्यक्ति पर खर्च करती थी। बच्चों ने यह भी आरोप लगाया कि पिता द्वारा बनाए गए मकान पर कब्जा करने को लेकर उन पर दबाव बनाया जाता था और कथित तौर पर प्रताड़ित किया जाता था। हालांकि, इन आरोपों की पुलिस स्तर पर जांच की जा रही है।

पति से विवाद के बाद अलग रहने लगी थी महिला
परिजनों के अनुसार, कुछ समय पहले महिला के पति ने उसे एक रिसॉर्ट में उक्त व्यक्ति के साथ पकड़ा था। इसके बाद महिला परिवार से अलग होकर पाररास क्षेत्र में किराए के मकान में रहने लगी थी। इसी दौरान बच्चों की शिकायत के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा।

पुलिस ने किराए के मकान से किया गिरफ्तार
बच्चों की शिकायत और मेडिकल जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। इसके बाद बालोद कोतवाली पुलिस ने गुरुवार सुबह पाररास स्थित किराए के मकान में दबिश दी। बताया जा रहा है कि उस समय महिला स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। पुलिस ने मौके से उसे गिरफ्तार कर लिया।
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