सीजी: आधी रात एसिड अटैक पीड़िता से मिलने अस्पताल पहुंचीं विधायक, बोलीं- बेटियों पर दरिंदगी बर्दाश्त नहीं

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घटना की सूचना मिलते ही संजारी-बालोद विधायक संगीता सिन्हा ने संवेदनशीलता दिखाते हुए आधी रात को ही रायपुर स्थित डीकेएस अस्पताल का रुख किया। अस्पताल पहुंचकर उन्होंने डॉक्टरों की टीम से पीड़िता के स्वास्थ्य की विस्तृत जानकारी ली और बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराने के सख्त निर्देश दिए। विधायक ने बर्न वार्ड में भर्ती पीड़िता से मिलकर उसका हौसला बढ़ाया और सदमे में डूबे परिजनों को ढांढस बंधाया। उन्होंने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि इस मुश्किल घड़ी में शासन-प्रशासन पूरी तरह उनके साथ खड़ा है और पीड़िता के इलाज में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जाएगी।इस कायराना हमले पर कड़ा आक्रोश व्यक्त करते हुए विधायक संगीता सिन्हा ने कहा कि बेटियों पर इस तरह की दरिंदगी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से मामले की त्वरित जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त धाराओं में कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है, ताकि पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिल सके।ये भी पढ़ें-वारदात के बाद सक्रिय हुई पुलिस ने घेराबंदी करते हुए मामले से जुड़े दो संदिग्धों को कोंडागांव से हिरासत में ले लिया है। पुलिस टीम दोनों को बालोद लेकर आ रही है। अधिकारियों के मुताबिक, आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस जल्द ही पूरे मामले का आधिकारिक खुलासा कर सकती है।