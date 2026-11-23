{"_id":"6b044094be1fe9fdc00c4f4a","slug":"video-poor-state-of-wards-in-chandigarh-municipal-corporation-elections-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव: वार्डों में बदहाल स्थिति, विकास कार्यों में कमी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चंडीगढ़ नगर निगम के आगामी चुनावों से पहले, वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 3 में विकास कार्यों की कमी और अव्यवस्था की स्थिति देखी जा रही है। सेक्टर 9 में घरों के सामने वाली सड़कें उखड़ी हुई हैं, जबकि सेक्टर 7 में गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है। इसी तरह, वार्ड नंबर 3 में भी टूटी हुई सड़कें, पार्कों की खस्ताहालत और पार्कों में कूड़ा व मलबा बिखरा हुआ पाया गया है। वार्ड नंबर 2 में, सेक्टर 9 में सड़कों की हालत बेहद खराब है। घरों के सामने वाली सड़कें उखड़ी हुई हैं, जिससे स्थानीय निवासियों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। इसके अतिरिक्त, सेक्टर 7 में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जो स्वच्छता की स्थिति पर सवाल खड़े करता है। वार्ड नंबर 3 की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। यहां की सड़कें टूटी हुई हैं और पार्कों की हालत खस्ता है। पार्कों में कूड़ा और मलबा बिखरा हुआ है, जिससे न केवल सौंदर्य प्रभावित हो रहा है, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी चिंता का विषय है। यह बदहाली चंडीगढ़ नगर निगम के आगामी चुनावों से पहले मतदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकती है, जो विकास कार्यों की कमी और स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती है।

... और पढ़ें