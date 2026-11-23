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अमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। हरियाणा पुलिस के कर्मचारियों को वेलफेयर फंड से दूसरी बार कर्ज लेने के लिए अपनी आर्थिक परिस्थितियों का ब्योरा देना होगा। इतना ही नहीं पिछला कर्ज पूरी तरह चुकता कर चुके कर्मचारियों को भी उसके इस्तेमाल और अदायगी का पूरा हिसाब देना होगा। हरियाणा पुलिस की ओर से वेलफेयर फंड से ऋण लेने के लिए निर्धारित फॉर्म-एफ (एनेक्सचर-एफ) में यह जानकारी देना अनिवार्य की गई है।आवेदन में कर्मचारी को अपना नाम, रैंक, पुलिस नंबर, तैनाती इकाई, मूल वेतन, कुल वेतन, नौकरी ज्वाइन करने और सेवानिवृत्ति की तारीख बतानी होगी। साथ ही वेलफेयर फंड का नियमित सदस्य होने और अंशदान जमा होने की स्थिति भी स्पष्ट करनी होगी।पुराने ऋण का देना होगा पूरा ब्योराकर्मचारी को बताना होगा कि पहले कितना कर्ज लिया था, किस महीने लिया, किस उद्देश्य से लिया और कितनी किस्तों में चुकाना था। कितना बकाया है और अंतिम किस्त कब जमा होगी, इसकी जानकारी भी देनी होगी। पिछले ऋण के भुगतान में अनियमितता होने पर आर्थिक परिस्थितियों का विस्तृत विवरण देना होगा। आवेदन में ऋण की जरूरत, मांगी गई राशि और पात्रता भी दर्ज करनी होगी।