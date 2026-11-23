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अमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। हाईकोर्ट ने वकीलों को सीनियर एडवोकेट का दर्जा देने की प्रक्रिया से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए नियमों के तहत अब एक सीनियर एडवोकेट एक साल में दो के बजाय चार वकीलों के नाम की सिफारिश कर सकेगा। इससे सीनियर एडवोकेट बनने के इच्छुक अधिक वकीलों को आवेदन प्रक्रिया में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा विशेष परिस्थितियों में हाईकोर्ट की फुल कोर्ट को नियमों में छूट देने का अधिकार भी दिया गया है।हाईकोर्ट ने इस संबंध में हाईकोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा (डिजाइनेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट्स) रूल्स 2026 में संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार सीनियर एडवोकेट पदनाम के लिए आवेदन करने वाले प्रत्येक वकील को हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे कम से कम दो ऐसे सीनियर एडवोकेट्स का अनुमोदन लेना होगा जिन्हें सीनियर एडवोकेट बने कम से कम पांच साल हो चुके हों। एक सीनियर एडवोकेट साल में अधिकतम चार वकीलों के नाम की सिफारिश कर सकेगा। पहले यह सीमा दो वकीलों तक थी।नियमों में एक नया प्रावधान जोड़ा गया है। इसके तहत मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर फुल कोर्ट उचित मामलों में सीनियर एडवोकेट पदनाम के नियमों की कुछ शर्तों में छूट दे सकेगी। यानी किसी विशेष मामले में निर्धारित नियमों का पालन करने में कठिनाई होने पर छूट देने का विकल्प रहेगा। हालांकि यह छूट फुल कोर्ट के निर्णय पर निर्भर करेगी। वहीं, हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले आवेदकों को पिछले पांच साल में लड़े गए 10 प्रकाशित और 10 अप्रकाशित फैसलों की सूची देनी होगी। इन सभी मामलों में वे मुख्य वकील रहे हों। साथ ही हर मामले में किस कानूनी मुद्दे पर बहस हुई थी, इसकी जानकारी भी देनी होगी। केवल आदेशों को फैसलों की सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।इसके अलावा जिला अदालतों में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को पिछले पांच साल के दाैरान हर साल के 20 ऐसे मामलों के फैसले देने होंगे जिनमें उन्होंने मुख्य वकील के तौर पर पैरवी की हो। वहीं, ट्रिब्यूनल में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को पिछले पांच साल के दाैरान हर साल के 20 फैसले या अंतिम अवार्ड जमा कराने होंगे। इन सभी मामलों में आवेदक का मुख्य वकील होना जरूरी है।