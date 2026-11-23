चंडीगढ़। प्रदेश सरकार ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए है कि वे अपने-अपने जिलों में बार रूम में महिला अधिवक्ताओं के लिए अलग शौचालयों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। साथ ही इस संबंध में सात दिन के भीतर जिलावार स्थिति रिपोर्ट और समयबद्ध कार्ययोजना प्रस्तुत करें।मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उपायुक्तों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में यह आकलन किया जाए कि बार रूम में महिला अधिवक्ताओं के लिए अलग शौचालय की सुविधा उपलब्ध है या नहीं। जिन स्थानों पर यह सुविधा नहीं है वहां इसके निर्माण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए संबंधित बार एसोसिएशनों के साथ समन्वय बनाकर समयबद्ध कार्ययोजना तैयार की जाए। ये निर्देश बार रूम में महिला अधिवक्ताओं के लिए सुविधाओं से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के मद्देनजर जारी किए गए हैं।