{"_id":"6b02679151156c430c0012c9","slug":"video-marathon-organized-in-chandigarh-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"चंडीगढ़ में मैराथन का आयोजन, काफी संख्या में धावकों ने लिया भाग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चंडीगढ़ शहर में रविवार सुबह चंडीगढ़ मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें हजारों धावकों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ हिस्सा लिया। यूटी खेल विभाग की ओर से आयोजित इस बड़े खेल आयोजन में देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे राष्ट्रीय स्तर के धावकों के साथ अंतरराष्ट्रीय एथलीट भी दौड़ते नजर आए। मैराथन का उद्देश्य शहर में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक करना है।

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